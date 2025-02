Palmeiras vira contra o Botafogo-SP e segue vivo no Paulistão

O Palmeiras vivo no Campeonato Paulista e vai para a última rodada com chances de classificação. Nesta quinta-feira, 20, o Verdão recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto e venceu de virada por 3 a 1 dentro do Allianz Parque. O resultado evitou uma eliminação precoce do atual campeão na fase de grupos. Para avançar às quartas, a equipe de Abel Ferreira vai precisar de uma nova vitória na rodada seguinte e o tropeço da Ponte Preta.

Precisando da vitória de qualquer forma, o Palmeiras iniciou o confronto dentro de casa na pressão. O volume de jogo excessivo pelo alto não trouxe muitos resultados, até Richard Ríos se tornar destaque do jogo em algumas boas oportunidades.

Aos 20 minutos, em lance rápido, Marcos Rocha surpreendeu o adversário roubando a bola e tocando por cima do goleiro – abrindo o marcador. Com auxílio do VAR, a arbitragem assinalou falta do lateral e anulou o tento alviverde. Logo na sequência, o castigo. O atacante Jonathan Cafu encontrou Alexandre Jesus, que bateu firme e marcou o primeiro para o Botafogo-SP.

A resposta do Verdão não poderia ser por outro nome que não Estêvão. A joia driblou a marcação, tabelou com Veiga e deixou tudo igual três minutos depois.

O segundo tempo seguiu de domínio do Palmeiras. Entre finalizações fora do alvo, bolas na trave e até susto, com o goleiro Weverton parando o Botafogo de Ribeirão, a bola voltou a morrer no fundo da rede aos 30 minutos. Em cobrança de escanteio, no bate-rebate, a bola sobrou para Facundo Torres cravar a virada no Allianz Parque.

Para fechar a conta e levar o Palmeiras com chances de classificação na última rodada, Luighi finalizou bela jogada coletiva aos 39 minutos e deu números finais: 3 a 1.