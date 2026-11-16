Lucas Sasha vive um ano especial com a camisa do Fortaleza. Além de completar 200 jogos pelo clube, o volante de 36 anos alcançou em 2026 o maior número de partidas em uma única temporada na carreira. São 55 atuações, quatro gols e cinco assistências desde o início do ano.

A marca dos 200 jogos foi alcançada no compromisso diante do Novorizontino e celebrada com uma homenagem antes da partida contra o Vila Nova. Desde que chegou ao Leão, em 2022, Sasha participou de momentos importantes da história recente do clube, como a classificação para a Libertadores, o vice-campeonato da Copa Sul-Americana e as conquistas do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.

“Quando cheguei, não imaginava que construiria uma história tão longa aqui. Aos poucos, fui criando uma relação muito forte com o clube, com os companheiros e com a torcida. Completar 200 jogos é motivo de muita satisfação. Tenho um carinho enorme pelo Fortaleza e fico feliz por poder representar essa camisa por tanto tempo”, afirmou o volante.

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A temporada de 2026 também exige destaque pelos números individuais. Sasha disputou 32 partidas pela Série B, sete pela Copa do Brasil, seis pela Copa do Nordeste e dez pelo Campeonato Cearense. No total, foram 3.925 minutos em campo, além de nove participações diretas em gols.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, o meio-campista atuou durante os 90 minutos e teve participação importante no equilíbrio da equipe. Foram dez duelos ganhos, três recuperações de bola, oito desarmes, dois cortes e uma interceptação. Sasha ainda registrou um passe decisivo e acertou 91% das tentativas de passe.

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Com a fase decisiva da Série B pela frente, o volante agora concentra seus esforços na preparação para o playoff. A experiência acumulada ao longo da carreira e a sequência de jogos na temporada são fatores que fazem parte da contribuição de Sasha ao elenco neste momento.

“Está sendo uma temporada de muita exigência, com jogos em sequência e pouco tempo para descansar. Agora chegamos a um momento em que não podemos deixar nenhum detalhe passar. Sabemos o quanto o acesso representa para o Fortaleza e para o torcedor. Vamos trabalhar e nos preparar bem para essa disputa, porque queremos terminar o ano conquistando o principal objetivo”, completou.