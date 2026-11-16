O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou, por unanimidade, o recurso apresentado pelo Corinthians e manteve a suspensão de duas partidas imposta ao atacante Yuri Alberto.

Com a decisão definida nesta segunda-feira, 16, o jogador será desfalque certo para o técnico Clarence Seedorf nos dois próximos compromissos da equipe pelo Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto já estava fora da partida contra o Botafogo, nesta quarta-feira, 18, na Neo Química Arena, devido à suspensão automática pelo cartão vermelho recebido no clássico contra o São Paulo, válido pela 34ª rodada. Com a manutenção da pena pelo tribunal, o jogador também não poderá enfrentar o Atlético Mineiro, no dia 25 de novembro.

A defesa corintiana buscava anular a condenação de um jogo aplicada anteriormente pela 5ª Comissão Disciplinar referente ao episódio em que o atacante acertou um chute na bandeirinha de escanteio com o escudo do São Paulo ao deixar o gramado. No recurso, o departamento jurídico do clube sustentou a tese de falta de isonomia, argumentando que outros atletas no futebol brasileiro cometeram atos semelhantes sem sofrer punições na esfera desportiva.

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O argumento, contudo, foi rebatido pelo relator do processo, Luiz Felipe Bulus. Em seu voto, o auditor destacou que a ausência de punição em casos passados não “gera direito subjetivo à repetição de eventual omissão, sob pena de converter a isonomia em instrumento de consolidação de irregularidades”.

Seguindo o relator, os auditores mantiveram a punição baseada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que penaliza condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva.

Além da infração disciplinar na saída de campo, o Pleno também ratificou o gancho de uma partida pelo artigo 254 (praticar jogada violenta), motivado pelo carrinho do centroavante em Ferreirinha, lance que originou a sua expulsão no clássico. Durante a sessão, a Procuradoria de Justiça Esportiva chegou a pleitear o agravamento da pena total para quatro jogos, mas o pedido também foi rejeitado pelos julgadores.

O atacante estará apto a retornar no dia 29 de novembro, diante do Grêmio, no penúltimo compromisso da equipe no Brasileirão, antes do encerramento da campanha contra o Remo, na última rodada.