A derrota por 4 a 0 do Fortaleza diante do Botafogo-SP, na estreia da Série B do Brasileirão 2026, em Ribeirão Preto, colocou pressão sobre o técnico tricolor Thiago Carpini. Na entrevista coletiva no último sábado, 21, uma pergunta sobre uma suposta sombra de Juan Pablo Vojvoda, ídolo do Leão e recentemente demitido do Santos, incomodou Carpini.

“É a minha primeira derrota, a primeira rodada. Se o Vojvoda está ou não no mercado, não é problema meu. Vojvoda é um cara que eu respeito e admiro muito. É o maior treinador da história do clube no momento em que aqui passou. E hoje o momento é nosso”, afirmou Carpini.

“Vamos trabalhar para fazer o nosso melhor. Não me sinto ameaçado de maneira nenhuma. Tenho convicção do meu trabalho, do trabalho do Fortaleza, do staff, da diretoria e principalmente dos atletas”, complementou o treinador.

Carpini foi apresentado em dezembro e três meses depois conquistou o título cearense que o Fortaleza não vencia desde 2023. O time volta a campo na próxima terça-feira, 24, diante do Ferroviário na estreia da Copa do Nordeste, no Estádio Presidente Vargas. Pela Série B, o próximo jogo do Fortaleza será uma visita ao Cuiabá, na Arena Castelão, em 31 de março.