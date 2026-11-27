A definição das duas últimas vagas no Campeonato Brasileiro de 2027 ocorre neste fim de semana pela fase decisiva dos playoffs da Série B. Com o Novorizontino campeão e o Juventude vice assegurados na divisão de elite de forma direta pela pontuação, quatro clubes seguem na disputa: Vila Nova, Atlético-GO, Fortaleza e Criciúma.
O que Vila Nova e Atlético-GO precisam no clássico goiano
O primeiro classificado será conhecido nesta sexta-feira, 27, às 20h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. No primeiro confronto, disputado no Estádio Antônio Accioly, Atlético-GO e Vila Nova empataram em 1 a 1, com gols de Daniel Peixoto e Tiago Pagnussat.
Por ter encerrado a fase inicial na terceira colocação, o Vila Nova joga por um novo empate no placar agregado para retornar à divisão principal após 42 anos. Resta ao rival rubro-negro apenas a vitória no tempo regulamentar para carimbar a classificação.
Quais os cenários para Fortaleza e Criciúma na Arena Castelão
O confronto decisivo restante acontece neste sábado, 28, também às 20h (de Brasília), na Arena Castelão. No jogo de ida, realizado no Estádio Heriberto Hülse, a equipe catarinense abriu vantagem ao vencer por 1 a 0, com gol anotado pelo lateral Marcelo Hermes no segundo tempo.
Com o placar favorável, o Criciúma necessita de qualquer igualdade para garantir o acesso. De acordo com o regulamento oficial da CBF, as disputas não contam com pênaltis nem saldo qualificado. Dessa forma, qualquer vitória por um gol de diferença assegura o Fortaleza na Série A de 2027 devido à campanha superior na pontuação geral.