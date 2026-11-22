O Atlético-GO e o Vila Nova empataram por 1 a 1 na noite deste domingo, 22, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em partida válida pelos playoffs da Série B de 2026. Os donos da casa abriram o placar logo nos minutos iniciais, mas os visitantes garantiram a igualdade na etapa final.

Vantagem precoce e resposta no segundo tempo

O Atlético-GO, comandado pelo técnico Roger em um esquema 4-2-3-1, não demorou a alterar o marcador. Aos cinco minutos do primeiro tempo, Daniel Nascimento Peixoto dos Santos balançou as redes após receber assistência de Matheuzinho.

O Vila Nova, sob o comando de Guto Ferreira com a mesma formação tática, precisou fazer sua primeira alteração ainda na etapa inicial, com a entrada de Willian Prado Camargo no lugar de Higor Luiz de Souza aos 31 minutos.

Na volta do intervalo, as duas equipes promoveram uma série de substituições que acabaram sendo determinantes para o resultado. Aos 62 minutos, Raphael Guimarães de Paula entrou na vaga de João Pedro Vieira no Vila Nova. Dez minutos depois, aos 72, foi dele a assistência para Tiago Pagnussat marcar o gol de empate dos visitantes.

O jogo seguiu sem novas alterações no placar até o apito final, com o único cartão amarelo da partida sendo apresentado a Douglas Mendes, do Vila Nova, aos 92 minutos.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, 28, no jogo de volta do playoff, desta vez, com mando do Vila Nova.