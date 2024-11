Athletico PR x Atlético GO: horário, escalações e onde assistir

A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024 traz o confronto entre Athletico Paranaense e Atlético Goianiense, que promete ser um destaque do torneio. O Furacão está determinado a melhorar seu desempenho em casa, apresentando uma das campanhas menos eficientes como mandante nesta temporada, com somente seis vitórias em 16 partidas em seu estádio. O apoio da torcida é fundamental nesta etapa decisiva.

O Dragão, por sua vez, está disposto a quebrar um jejum de 17 anos sem vencer o Athletico-PR. Desde 2007, foram 12 derrotas e quatro empates para o time goiano. O confronto promete ser emocionante, com ambos os times enfrentando desafios internos significativos.

Como Assistir ao Jogo Athletico-PR x Atlético-GO?

O duelo acontecerá em 20 de novembro de 2024, às 16h30, horário de Brasília. Os fãs poderão assistir ao vivo pela Cazé TV e Rede Furacão via streaming. Transmissões internacionais também estão confirmadas, abrangendo países como Argentina, Estados Unidos e Portugal pelo serviço Bet365, entre outros.

Desfalques Confirmados Para o Jogo

Os desfalques afetam ambos os times nesse confronto. Pelo Athletico-PR, Pablo não jogará por suspensão; Julimar está fora devido a uma lesão no joelho. Mastriani segue em recuperação, enquanto Canobbio, Madson e Kaíque Rocha são dúvidas, todos com problemas musculares.

Mycael; Léo Godoy, Belezi, Thiago Heleno, Esquivel; Erick, Felipinho, Nikão; Cuello, Emersson (Di Yorio), Julimar (João Cruz).

No Atlético-GO, o técnico Anderson Gomes lida com a ausência de Ángelo Araos, lesionado gravemente no joelho. Gonzalo Freitas e Rhaldney cumprem suspensão, e Roni ainda se recupera de contusão, podendo demandar ajustes táticos no meio-campo.

Ronaldo; Bruno, Adriano Martins, Alix Vinícius, Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Shaylon; Luiz Fernando, Alejo Cruz, Jan Hurtado

Expectativas Para o Resultado do Confronto

O Athletico-PR deseja conquistar dois triunfos consecutivos, feito que não alcança desde julho, visando solidificar sua posição na tabela e oferecer alívio na reta final do Brasileirão. Frente a um adversário desfalcado, há a expectativa de que os paranaenses possam vencer, elevando o ânimo da torcida.

Apesar das dificuldades, o Atlético-GO enxerga no confronto uma chance de melhorar seu retrospecto e ressurgir na competição. As previsões indicam um possível êxito do Athletico-PR, estimando um placar de 2 a 0, o que poderia impulsionar um desempenho positivo nas próximas disputas.

Com a temporada 2024 do Brasileirão se aproximando do final, os fãs permanecem atentos a cada partida, curiosos pelas surpresas que os jogos restantes podem trazer.