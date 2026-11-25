O técnico Juan Pablo Vojvoda protagonizou uma cena incomum na tarde desta quarta-feira, 25, no Centro de Excelência Alcides Santos. O treinador argentino interrompeu a entrevista coletiva que era concedida pelos jogadores Lucas Sasha e João Ricardo, sentou-se à bancada e fez um pronunciamento contundente convocando a massa tricolor para o duelo decisivo contra o Criciúma, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso da Série B.

“Eu preciso da torcida, os jogadores precisam da torcida. Eu preciso de você, torcedor, no sábado. Fortaleza precisa voltar para a Série A, e, para isso, eu preciso principalmente dos jogadores, mas, ao lado deles, tem que jogar a torcida”, afirmou Vojvoda.

“Tem 40 mil pessoas? Tem que ter mais. Eu preciso disso. Eu sei que cometo erros e vamos cometer erros, como todo ser humano, mas temos que estar juntos”, completou.

Durante a sua fala, o comandante tricolor pediu união total entre diretoria, comissão técnica, atletas e torcedores. Na partida de ida, realizada no Estádio Heriberto Hülse, o Criciúma venceu por 1 a 0. Por ter feito a melhor campanha na Série B, o Leão do Pici precisa vencer por qualquer placar na Arena Castelão para assegurar a classificação direta à Série A.