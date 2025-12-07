O Campeonato Brasileiro de 2025 chegou ao fim, neste domingo, 7. Assim, com a última rodada disputada já com título do Flamengo definido, a grande emoção foi a luta contra o rebaixamento, envolvendo cinco times com riscos reais.

Ao final do Brasileirão, as duas vagas restantes no Z-4 foram ocupados por Ceará e Fortaleza. A dupla cearense se junta a Juventude e Sport, que entraram em campo já rebaixados.

O Vozão decepcionou a própria torcida, no Castelão, ao tomar 3 a 1 do Palmeiras. Depois de sair na frente, o Ceará acabou derrotado de virada, amargando a 17ª posição.

O Fortaleza também saiu na frente em seu duelo contra o Botafogo, no Nilton Santos. Da mesma forma, sofreu a virada e perdeu por 4 a 2, ficando com a 18ª colocação na tabela.

Os dois times rebaixados ainda tiveram contra a situação as vitórias de Santos (sobre o Cruzeiro), Vitória (sobre o São Paulo) e Internacional (sobre o RB Bragantino. As três equipes, que corriam risco, seguem na elite.