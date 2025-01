LFU fecha acordo com Grupo Globo para transmissão do Brasileirão

A LFU (Liga Forte União) e o Grupo Globo fecharam nesta sexta-feira, 31, um acordo para a transmissão do Brasileirão no período de 2025 a 2029.

Em comunicado, a Globo confirmou que o contrato terá transmissão nas diferentes plataformas da empresa das partidas como mandantes de Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco. Em média, os canais Globo vão exibir cinco partidas por rodada dessas equipes como mandantes, sendo quatro delas exclusivas.

Em março de 2024, a emissora já havia fechado um acordo com os clubes do grupo Libra: Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória. Os dois acordos fazem com que o Grupo Globo transmita nove partidas por rodada da Série A. Ao todo, serão 342 de 380 jogos, sendo 304 exclusivos, em cada temporada

A LFU já havia fechado acordo com outras três plataformas: Cazé TV (YouTube), Record TV (TV aberta), R7 (internet), PlayPlus e Amazon Prime (streaming) — essa última com um jogo exclusivo por rodada.

O Campeonato Brasileiro começa em 29 de março, e vai até 21 de dezembro. Doze rodadas da Série A serão disputadas antes da interrupção para o Mundial, que começa em 14 de junho e vai até 13 de julho.