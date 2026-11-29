O técnico Umberto Louzer afirmou que o fracasso do Criciúma na busca pelo acesso à Série A do Brasileirão representa a “maior derrota de sua vida”.
Depois de bater o Fortaleza por 1 a 0 na ida, em Santa Catarina, o clube precisava apenas empatar no duelo de volta, no Ceará, mas acabou superado por 2 a 0. O desabafo foi feito durante entrevista coletiva na Arena Castelão, logo após a partida de sábado, 28.
Abatimento e indefinição
Contratado na reta final da competição, o treinador lamentou o desfecho da campanha e avaliou que o elenco entregou tudo o que estava ao seu alcance na luta pela vaga na elite: “Já venci, já tive derrotas, mas confesso que essa foi a maior derrota da minha vida”, afirmou Louzer.
Sobre o planejamento para 2027, o treinador afirmou que ainda não conversou com a diretoria a respeito de uma eventual renovação, embora tenha ressaltado estar feliz no clube e grato pela acolhida em Santa Catarina.
Novo ano na Série B
Sem o acesso à elite, o Criciúma voltará a disputar três torneios no próximo ano: Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série B.
Com a eliminação nos playoffs, o time catarinense amarga o segundo ano seguido ficando no quase na disputa pelo acesso. Desde o rebaixamento em 2024, o Tigre tenta retomar o posto na elite nacional, mas volta a encerrar a Série B frustrado na reta decisiva.