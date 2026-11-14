O Juventude encerrou a participação no Brasileirão Série B com uma vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, na tarde deste sábado, 14, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em partida válida pela 38ª rodada, as duas equipes entraram em campo em situações matemáticas já definidas na competição. O time da casa ditou o ritmo ofensivo e construiu o placar durante o segundo tempo.
Volume ofensivo e gols na etapa final
Com a formação 3-4-3 armada pelo técnico Maurício Barbieri, o Juventude registrou 20 finalizações ao longo do confronto, contra apenas oito do Botafogo-SP, comandado por Cláudio Tencati. Apesar do maior volume, o placar só foi movimentado na etapa complementar. Aos 12 minutos do segundo tempo, Fabio Lima balançou as redes e colocou os donos da casa em vantagem.
Logo após o gol, o Juventude promoveu alterações, e a entrada de Mandaca, aos 14 minutos, provou-se decisiva. Aos 20 minutos, o jogador deu a assistência para Raí da Silva Pessanha marcar o segundo gol e dar números finais ao confronto. O Botafogo-SP tentou responder com substituições na reta final, mas não conseguiu vazar o goleiro Jandrei.
Situação final na tabela
Com o resultado, o Juventude chega a 71 pontos e encerra a Série B na segunda colocação, com um retrospecto recente de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos.
O Botafogo-SP, que também já estava com a permanência assegurada e livre do rebaixamento, termina a competição no 12º lugar, estacionado nos 51 pontos.