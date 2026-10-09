A 32ª rodada da Série B do Brasileirão terminou com mudanças no topo. O Vila Nova ficou no empate em 0 a 0 com o Cuiabá na última quarta-feira, 7, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, e perdeu a liderança para o Juventude, que venceu a rebaixada Ponte Preta por 2 a 0, na terça, 6;

Com os resultados, o Juventude alcançou 59 pontos, um a mais que o Vila Nova. A disputa no G4 segue intensa, já que o Novorizontino aparece em terceiro lugar com 57 pontos, e o Fortaleza ocupa a quarta colocação com 56 pontos.

Na zona de rebaixamento, Ponte Preta e América-MG já estão condenados à disputar a Série C. O Londrina também está virtualmente rebaixado, segundo o estudo de probabilidades do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), enquanto Avaí e Botafogo-SP lutam pela sobrevivência.

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