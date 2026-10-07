Na noite desta terça-feira, 6, o Juventude confirmou seu favoritismo ao vencer a Ponte Preta por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, os visitantes construíram o placar com gols de Raí da Silva Pessanha e Marcos Paulo.

O resultado reflete o abismo entre as equipes na tabela: enquanto o Juventude briga no topo, a Ponte Preta entrou em campo com seu rebaixamento matemático já confirmado.

Controle visitante e vantagem no placar

O Juventude, comandado por Maurício Barbieri no esquema 3-4-3, ditou o ritmo da partida desde o início. A equipe visitante terminou o jogo com 55% de posse de bola e maior volume ofensivo.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, o técnico precisou mexer na equipe, promovendo a entrada de Marcos Paulo no lugar de Mandaca. Dez minutos depois, aos 36 minutos, Raí da Silva Pessanha balançou as redes, colocando o Juventude em vantagem antes do intervalo.

A primeira etapa ainda foi marcada por cartões amarelos para Messias Rodrigues da Silva Júnior, do Juventude, e para a dupla Diego Monteiro Leao e Emanuell Silva Ferreira, da Ponte Preta.

Marcos Paulo sela a vitória

Na volta para o segundo tempo, o técnico Gilson Kleina tentou ajustar a Ponte Preta, que atuava no 3-4-1-2, mas o time da casa continuou sofrendo com as investidas adversárias.

Os números finais mostram que o Juventude finalizou 15 vezes, sendo seis no alvo, contra 11 finalizações da Ponte (apenas duas na direção do gol).

Aos 83 minutos, a superioridade se transformou no segundo gol: Aderlan deu a assistência para Marcos Paulo, que havia entrado na primeira etapa, fechar o placar em 2 a 0. O jogo seguiu com substituições e cartões amarelos para ambos os lados, totalizando quatro advertências para os mandantes e três para os visitantes ao apito final.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Juventude, que vinha de um balanço de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, chega aos 59 pontos em 32 partidas, mantendo-se firme na parte de cima da classificação.

Já a Ponte Preta, que somou sua quarta derrota nos últimos cinco confrontos, permanece estacionada na 20ª posição com 13 pontos, cumprindo tabela após o rebaixamento antecipado.

O Juventude volta a campo no domingo, 11, quando enfrenta o São Bernardo. A Ponte Preta joga na segunda-feira, 12, contra o Novorizontino.