O elenco do Avaí não realizou o treinamento marcado para as 10h desta quarta-feira, 04, em protesto contra salários pendentes, segundo o portal ge.com. A decisão de paralisar as atividades foi alinhada entre os atletas na reapresentação de terça-feira, após o revés contra o Náutico.

A paralisação na Ressacada expõe a situação financeira do clube catarinense. Segundo o veículo, jogadores e funcionários acumulam três meses de salários em atraso.

O cenário de pendências também atinge a comissão técnica: Marquinhos Santos, que exerce a função de coordenador técnico e vinha atuando como treinador interino, declarou publicamente estar há cinco meses sem receber seus vencimentos.

Em entrevista coletiva realizada na terça-feira, o presidente do clube, Bernardo Pessi, evitou entrar em detalhes sobre as finanças. O dirigente explicou que normas internas e eventuais consequências o impedem de falar em público sobre a folha salarial.