Avaí e Ceará empataram por 0 a 0 na manhã deste sábado, 3, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. A partida, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, foi marcada pelo maior volume ofensivo dos donos da casa e por um lance nos acréscimos do segundo tempo, quando os visitantes chegaram a marcar, mas o gol não foi validado.

Volume ofensivo e defesas

O confronto começou com uma substituição no Avaí logo aos três minutos do primeiro tempo, com a saída de Reynaldo Cesar Moraes para a entrada de Jefferson Maciel. A equipe catarinense, comandada interinamente por Marquinhos Santos após a demissão de Allan Aal, terminou a partida com 55% de posse de bola e 20 finalizações totais, contra 13 do Ceará de Daniel Paulista.

Apesar da disparidade no volume geral, ambas as seleções de finalizadores acertaram o alvo cinco vezes, exigindo cinco defesas de cada lado dos goleiros Bruno Ferreira e Richard. O duelo registrou 16 faltas cometidas pelos visitantes e 10 pelos mandantes, resultando em quatro cartões amarelos para o time catarinense e dois para a equipe cearense.

Reta final e gol que não valeu

No segundo tempo, as equipes promoveram diversas alterações. Pelo lado do Ceará, entraram em campo nomes como Vinicius Zanocelo e Renzo López. Aos 51 minutos do segundo tempo, o Ceará chegou a balançar as redes com Luiz Otávio, após passe de Renzo López. No entanto, o gol não valeu, e o placar final permaneceu 0 a 0.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Avaí, que iniciou a rodada na 17ª colocação com 30 pontos, chega a 31 pontos. A equipe catarinense soma agora quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Já o Ceará, que era o 15º colocado com 36 pontos, passa a somar 37 pontos na tabela de classificação, acumulando duas vitórias, dois empates e uma derrota em seu retrospecto recente.

O Avaí volta a campo no dia 07/10, contra o Londrina (Brasileiro Série B – 2026). O Ceará joga no dia 08/10, contra o Criciúma (Brasileiro Série B – 2026).