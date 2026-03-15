O cinema brasileiro vive a expectativa do que pode ser um dia histórico. O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, que já foi premiado no Globo de Ouro, concorre em quatro categorias do Oscar, que acontece neste domingo, 15, em Los Angeles.

O Agente Secreto disputa a estatueta como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (com Wagner Moura), e Melhor Direção de Elenco. O reconhecimento internacional da obra gerou ampla repercussão, inclusive no futebol pernambucano. Náutico e Santa Cruz, presentes no filme, parabenizaram o elenco pelas premiações;

Nas redes sociais, Náutico e Santa Cruz publicaram mensagens parabenizando o longa-metragem pelo Globo de Ouro, destacando o orgulho de ver referências locais e a cultura de Pernambuco ganhando projeção global.

Agente secreto e o futebol pernambucano

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto utiliza o futebol como um importante elemento narrativo e cultural. Surgem ao longo do filme diversas referências aos clubes pernambucanos, em especial Náutico, Santa Cruz e Sport.

As menções aparecem de forma orgânica, seja em diálogos entre personagens, transmissões de rádio, bandeiras, camisas ou conversas informais nas ruas, como uma aposta em caso de vitória do Santa.

O futebol funciona como pano de fundo social, ajudando a construir a atmosfera da cidade em plena década de 1970, marcada por forte identidade popular e intensa rivalidade esportiva. A escolha narrativa reforça o compromisso do diretor com a fidelidade histórica e cultural, algo recorrente em sua filmografia.