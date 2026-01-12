O cinema brasileiro vive um momento histórico. O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, foi premiado neste domingo, 11, no Globo de Ouro, uma das mais tradicionais premiações do audiovisual mundial. O reconhecimento internacional da obra gerou ampla repercussão, inclusive no futebol pernambucano, e os parabéns de equipes como Náutico e Santa Cruz, presentes no filme.

Nas redes sociais, Náutico e Santa Cruz publicaram mensagens parabenizando o longa-metragem, destacando o orgulho de ver referências locais e a cultura de Pernambuco ganhando projeção global.

Futebol pernambucano como elemento central do filme

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto utiliza o futebol como um importante elemento narrativo e cultural. Ao longo do filme, surgem diversas referências aos clubes pernambucanos, em especial Náutico, Santa Cruz e Sport, retratando a paixão popular pelo esporte naquele período.

As menções aparecem de forma orgânica, seja em diálogos entre personagens, transmissões de rádio, bandeiras, camisas ou conversas informais nas ruas. O futebol funciona como pano de fundo social, ajudando a construir a atmosfera da cidade em plena década de 1970, marcada por forte identidade popular e intensa rivalidade esportiva.

A escolha narrativa reforça o compromisso do diretor com a fidelidade histórica e cultural, algo recorrente em sua filmografia.

A final pernambucana histórica de 1977

O ano de 1977, retratado no filme, também ficou marcado por um dos episódios mais emblemáticos do Campeonato Pernambucano. Naquele estadual, Náutico e Sport protagonizaram uma final que entrou para a história.