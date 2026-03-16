A premiação do Oscar 2026 que acontece durante toda a noite deste domingo, 15, em Los Angeles, terminou sem troféus para os indicados brasileiros. O país concorria em cinco categorias, a principal delas com o filme O Agente Secreto como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Escalação de Elenco. Outro brasileiro concorrente foi Adolpho Veloso, mas como produção estrangeira, assinando a fotografia do filme Sonhos de Trem.

Nas redes sociais, os clubes de futebol se aproveitaram da cerimônia e fizeram algumas postagens nas redes sociais, a maioria voltada para o filme brasileiro. A que mais chamou a atenção, no entanto, foi um post do francês PSG, que provocou Flamengo com uma imagem do goleiro Safonov, que pegou quatro pênaltis na decisão da Copa Intercontinental em dezembro de 2025 contra os cariocas, fazendo alusão ao atleta russo ser o agente secreto” que alegrou os rivais brasileiros naquela ocasião. A postagem conta com mais de 2 mil comentários, a maioria de brasileiros.

“Os grandes clubes já perceberam que o jogo nas redes não é apenas sobre ganhar seguidores, mas sobre ativar comunidades. Uma provocação como essa coloca o PSG em conversa direta com uma das torcidas mais engajadas do planeta, além de todos torcedores rivais. É uma forma de entrar na cultura do torcedor brasileiro e gerar interação orgânica”, diz Wagner Leitzke, head de clubes do marketing digital da Agência End to End.