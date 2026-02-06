Neste sábado (7), a bola rola para um confronto decisivo no Campeonato Paulista. O líder Novorizontino recebe o São Bernardo no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida, válida pela 7ª rodada da competição estadual, está marcada para as 18h30 (horário de Brasília) e coloca frente a frente equipes com ambições distintas na tabela de classificação.

Momento das Equipes

O Novorizontino chega para a reta final da primeira fase em situação confortável. Ocupando a primeira colocação geral com 13 pontos, o Tigre do Vale ostenta uma campanha sólida de quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. Já classificada para as quartas de final, a equipe comandada por Enderson Moreira busca agora assegurar a melhor campanha geral para ter a vantagem de decidir os confrontos de mata-mata em casa.

Para o São Bernardo, o duelo é crucial. Ocupando a oitava posição com 8 pontos — a última vaga na zona de classificação —, o Bernô precisa pontuar para evitar ser ultrapassado por concorrentes diretos. Sob o regulamento do Paulistão 2026, onde apenas os oito melhores da classificação geral avançam, cada ponto é valioso. A equipe do ABC paulista oscila na competição (duas vitórias, dois empates e duas derrotas) e tenta encontrar regularidade contra o líder.

Onde assistir ao jogo

O confronto promete ser disputado, com os donos da casa tentando impor seu ritmo e os visitantes buscando um resultado positivo para ganhar moral na briga pela classificação. Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão será feita via streaming pela HBO Max.