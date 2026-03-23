O atacante argentino Flaco López, do Palmeiras, chegou a Data Fifa de março deste ano como o jogador da Série A com o maior número de participações diretas em gols na temporada. De acordo com um levantamento do site ge, o centroavante soma 13 participações, com nove gols marcados e quatro assistências. No Paulistão, Flaco foi vice-artilheiro do torneio, com seis gols.

O destaque neste ano, inclusive, rendeu ao atacante uma convocação do técnico Lionel Scaloni para a seleção argentina nesta Data Fifa. Flaco integrará o elenco para o amistoso diante da Mauritânia nesta sexta-feira, 27, às 20h15 (de Brasília).

Na vice-liderança, Carlos Vinicius, do Grêmio, é quem ocupa o posto. Conforme registrou o portal, o atacante soma onze gols e uma assistência e tem uma participação a menos que o argentino na temporada. No Brasileirão, o camisa 95 do Tricolou Gaúcho é o artilheiro da competição, com seis gols marcados.

Pedro, do Flamengo, Gabigol, do Santos, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, fecham o top 5 de participações diretas em gols na temporadas, respectivamente. O atacante da Raposa tem oito participações, apenas com gols, enquanto o do Peixe tem nove, com sete bolas na rede e duas assistências. O centroavante do Rubro-Negro, por outro lado, passa das dez participações, com oito gols e três assistências.

Participações em gols em 2026