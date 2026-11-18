O Cuiabá oficializou a rescisão contratual com o zagueiro Alan Empereur, de 32 anos. O término do vínculo ocorreu em comum acordo entre as partes, segundo o portal ge, com acerto de pendências financeiras.

O jogador deixa o clube após disputar 179 partidas oficiais e conquistar três títulos do Campeonato Mato-Grossense. A rescisão encerra um ciclo de mais de três temporadas do atleta na equipe.

“Hoje me despeço do Cuiabá. Gostaria que esse capítulo tivesse um encerramento diferente, mas nenhuma circunstância será capaz de apagar a história que construí, muito menos o respeito, a gratidão e o carinho que sinto por essa instituição”, afirmou Empereur em publicação nas redes sociais.

Na mesma manifestação de despedida, o zagueiro fez questão de dedicar uma mensagem direta aos torcedores do clube auriverde. “Ao torcedor do Dourado, deixo um agradecimento especial. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelas cobranças e por cada demonstração de respeito ao longo desses anos. Vocês fazem parte da minha história”, completou.