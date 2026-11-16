A 14ª colocação na Série B e uma sequência de resultados decepcionantes na reta final poderiam levar a uma avaliação ruim da temporada do Cuiabá. Ainda assim, o treinador Eduardo Barros trata o balanço de 2026 como positivo. A reconstrução do elenco, as limitações orçamentárias e, sobretudo, a utilização de jogadores formados nas categorias de base são alguns dos fatores que sustentam sua análise.

“Apesar dessa reta final com resultados decepcionantes, o balanço desse ano é bastante positivo, porque remontar um elenco como nós remontamos para iniciar a temporada é um processo muito complexo, muito difícil de ser feito”, afirmou, em entrevista exclusiva à PLACAR.

O Cuiabá começou o Campeonato Mato-Grossense com uma equipe sub-23, praticamente sem pré-temporada e com apenas sete ou oito dias de treinamento. A ausência na final estadual aumentou a pressão antes do início da Série B, competição que exigia uma resposta rápida de um grupo ainda em formação.

Na avaliação de Eduardo, o Cuiabá ainda apresentou desempenho superior ao que os resultados indicavam durante boa parte do primeiro turno. A equipe teve dificuldades para transformar as oportunidades criadas em gols, embora tenha terminado entre as melhores defesas da competição, com 33 gols sofridos. “A gente performou bem ao longo de todo o primeiro turno, com jogos muito competitivos e equilibrados, fazendo grandes apresentações. Mas pecamos em transformar a nossa superioridade apresentada nos jogos em efetivamente resultado de campo, transformando as ocasiões em gols.”

O problema ofensivo foi parcialmente corrigido no segundo turno e o Cuiabá chegou a dar sinais de uma luta pelo acesso, especialmente depois do empate com o Vila Nova. A derrota para o Avaí, porém, foi um divisor de águas. Barros afirma que, a partir daquele momento, a direção começou a planejar a temporada de 2027 e o clube focou atenções em garantir vaga na Copa do Brasil de 2027, conquistando o título da Copa FMF, diante do Chapada, na última terça-feira, 10.

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Grande vitória: revelação de talentos

O técnico, que desde 2025 ocupa cargo efetivo, também reconhece que a produção de gols ficou abaixo do necessário, embora atribua parte das dificuldades ao desempenho dos goleiros adversários e à juventude de alguns atacantes. Como exemplo, citou Kauan Cristtyan. “Para um jogador ainda sub-20 mais de dez participações em gols na temporada é muita coisa. Ele fez escolhas erradas, mas também muitas certas na hora de finalizar. Nem todas as bolas entraram. O futebol é a atuação do imponderável o tempo todo.”

A aposta em jovens, aliás, não foi apenas uma alternativa diante das limitações financeiras. Eduardo afirma que tem coragem para lançar jogadores, mas também reconhece que no Cuiabá a utilização da base corresponde à estratégia econômica do clube. “O Cuiabá não tem grandes receitas para fazer grandes contratações, não é um clube comprador. O Cuiabá não é o Flamengo. Precisa ser um clube formador e revelador”, explicou.

Ao longo da temporada, Calebe, David, Lorenzo e Kauan Cristtyan ganharam espaço. O treinador afirma que, no início do planejamento para 2027, não projetava todos como titular, mas pelo desempenho, seu time-base para a temporada seguinte conta com quatro garotos.

Um deles é Lorenzo, que começou o ano como terceira opção para a lateral esquerda, terminou entre os destaques da equipe e foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Barros conta que já havia conversado com Lorenzo no ano anterior para acelerar sua transição ao profissional. “Eu disse: ‘Lorenzo, se prepare para uma boa Copa São Paulo, que tem que ser uma das suas últimas participações em competições de base. Depois desse torneio, você tem que vir para a equipe principal e acelerar seu processo de transição. E ele decolou.”

Treinador que se adapta ao time

A flexibilidade foi uma necessidade tática para o técnico nesta temporada. Questionado sobre até que ponto insiste numa ideia, contextualiza e afirma que não teve, durante todo o primeiro turno da Série B, um camisa 10, um ponta canhoto para atuar pela direita ou um centroavante de origem. Por isso, experimentou diferentes estruturas, com dois atacantes, quatro homens de meio-campo, como um 4-4-2 em losango no meio e um 3-1-4-2. Com a chegada de reforços no segundo turno, conseguiu repetir mais vezes o 3-4-3.

“O resultado é soberano, mas precisa estar associado ao desempenho. Se não funcionou, eu não tenho amarração nenhuma a ficar preso a uma determinada estrutura ou a movimentos pré-estabelecidos do modelo de jogo. A tarefa do treinador é encontrar a melhor configuração possível para os jogadores disponíveis, sem transformar uma preferência tática em obrigação”, analisou.

A ideia pode se relacionar com a formação de Eduardo, que começou a estudar futebol de maneira aprofundada entre 2004 e 2005, quando cursava Educação Física na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e ainda tentava seguir carreira como jogador nas categorias de base da Ponte Preta. Na época, encontrou na Universidade do Futebol (então chamada Cidade do Futebol), onde foi colunista entre 2011 e 2015.

Formação e visão tática

Sua principal referência nesse percurso é João Paulo Medina, fundador da Universidade do Futebol, profissional que conheceu no fim de 2010 e, depois, teve a oportunidade de trabalhar com ele em projetos no Coritiba e no Athletico Paranaense. “É o meu grande mentor do futebol. Um profissional que tem uma carreira híbrida no futebol, porque foi preparador físico, auxiliar, técnico, diretor de futebol, gestor de futebol, consultor e fundador da Universidade do Futebol. Ele representa muito aquilo em que acredito, pelo que é como profissional e, claro, pelo que é como pessoa: um exemplo de integridade, honestidade e caráter”, admite.

A formação acadêmica e a experiência como auxiliar não o levaram, porém, a adotar uma escola única. Eduardo diz que prefere construir o modelo de jogo a partir das características dos atletas, do contexto do clube e das possibilidades de contratação. “Eu vejo o jogo de futebol e uma equipe especificamente como uma tela em branco, que precisa ser pintada, e esse modelo de jogo precisa ser construído tendo como ponto de partida aquilo que você tem à disposição. Essa criação, essa construção, vai ser diária e tende ao infinito, porque até onde uma equipe pode ir, o teto não tem fim”, analisou.

O técnico, no entanto, faz uma ressalva. Barros defende que o debate tático, apesar de positivo, pode transformar momentos de partidas em verdades definitivas. “Às vezes, para defender uma ideia, a gente recorta um determinado trecho de um jogo e passa a falar, sob a nossa perspectiva, se aquilo é positivo ou negativo. A gente precisa ampliar esse olhar para a tela inteira, e não para um pedacinho da tela.”

Futebol brasileiro e vira-latismo

A mesma preocupação com o contexto aparece quando analisa a pressão sobre os treinadores no Brasil. Eduardo prefere dizer que a função é “superdimensionada”, não supervalorizada. Na mesma linha, defende que treinadores brasileiros e estrangeiros estão sujeitos à mesma dinâmica de demissões e precisam de condições para desenvolver um trabalhor, evitando a utilização da nacionalidade como determinante.

Ao falar sobre a valorização de modelos europeus, o treinador reconhece que nos últimos anos profissionais brasileiros fizeram uma busca necessária por capacitação. Por outro lado, questionado sobre busca de conhecimento no continente europeu, rejeita a ideia de que as melhores soluções estejam exclusivamente fora do país.

“O futebol daqui tem problemas enraizados, que não vão ser solucionados do dia para a noite. Não vão ser solucionados trazendo Ancelotti, que é um treinador estrangeiro, teoricamente o maior treinador do mundo e o melhor treinador para dirigir a nossa seleção. Já está escancarado que uma decisão de caráter simplista como essa não vai funcionar. A gente precisa de investimento maciço e permanente em toda a cadeia do futebol, ao longo do tempo, sem que a gente entenda que as melhores práticas estão exclusivamente na Europa”, analisou.

A Libertadores e o jogo da sua vida

A experiência no Cuiabá, com jovens em processo de afirmação e um elenco que exigiu mudanças frequentes, marca uma nova fase da carreira do treinador. Contudo, uma lembrança de 2023, quando ainda era auxiliar de Fernando Diniz no Fluminense, permanece como referência de um futebol que ele admira.

Aos 40 minutos do segundo tempo do jogo de volta da semifinal da Libertadores, o Tricolor perdia por 1 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, e estava a poucos minutos de deixar a competição. Mesmo fora de casa, com o estádio lotado e os nervos à flor da pele, a equipe não abandonou sua maneira de jogar.

Eduardo conta: “A gente faz um gol com inúmeros jogadores fora das suas posições de origem, jogando muito mais pela função do que pela posição. Esse, para mim, foi o momento mais desafiador, mais marcante e emocionante de toda a trajetória. É o jogo mais marcante da minha vida até aqui.”

Campeão da América, o técnico ainda fez breve análise do que espera para a final da edição de 2026, entre Palmeiras e Estudiantes, no próximo dia 28, em Montevidéu. “O Palmeiras é um time extremamente cascudo, experimentado, com campeões de Libertadores. É uma baita equipe e, por isso, entendo que vai ser um jogo similar com o Estudiantes defendendo com toda força, como fez contra o Flamengo.

O quadrado de meio-campo do Palmeiras é um quadrado que joga em qualquer clube do mundo, dada a qualidade que os jogadores têm, e o Flaco, que vive uma temporada magistral. Então, estou curioso para ver como vai ser esse encaixe na final, daquilo que o Palmeiras tem de melhor contra o que o Estudiantes deve fazer em relação. Pode ser que o jogo não tenha tanto brilhantismo, mas certamente vai prender a atenção.”