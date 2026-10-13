Em confronto válido pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro, o Criciúma superou o América-MG por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, 12, no estádio Heriberto Hulse. O resultado impulsiona os donos da casa na parte de cima da tabela, alcançando os 56 pontos e a 5ª colocação. Já a equipe mineira, que entrou em campo com o rebaixamento matemático já confirmado, amarga sua quinta derrota consecutiva e segue estacionada na 19ª posição, com 17 pontos.

Frustração com o VAR no primeiro tempo

O Criciúma ditou o ritmo das ações desde o apito inicial, terminando a partida com 56% de posse de bola e 17 finalizações totais. No entanto, a primeira etapa foi marcada pela intervenção da arbitragem de vídeo, que freou o ímpeto dos mandantes. Aos 11 minutos, a equipe catarinense chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado e o gol acabou anulado pelo VAR aos 13. A tensão aumentou nos acréscimos: aos 49 minutos, um possível pênalti a favor do Criciúma foi checado no monitor, mas a tecnologia apontou que não houve infração, mantendo o placar zerado para o intervalo.

Mudança decisiva e gol da vitória

A solução para furar o bloqueio adversário veio do banco de reservas. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o técnico Umberto Louzer promoveu a entrada de Rómulo Otero no lugar de Waguininho. A alteração surtiu efeito logo no início da etapa complementar. Aos 49 minutos do segundo tempo, Otero deu a assistência para César Martins marcar o único gol do jogo. Apesar do volume ofensivo, o Criciúma sofreu com a falta de pontaria, acertando o alvo apenas duas vezes e exigindo uma defesa do goleiro Bruno Brígido. Do outro lado, o América-MG, armado no 4-2-3-1 por Moacir Júnior, finalizou nove vezes, obrigando o goleiro Airton a trabalhar em duas oportunidades para garantir a vitória catarinense sem sofrer gols.

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Situação na tabela e próximos jogos

Com o triunfo, o Criciúma salta de 53 para 56 pontos, consolidando-se no 5º lugar e mantendo o embalo após um retrospecto recente irregular. O já rebaixado América-MG permanece com 17 pontos na penúltima colocação. As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana pela Série B. O América-MG joga no sábado, 17, quando recebe o Operário-PR. No domingo, 18, o Criciúma viaja para enfrentar o São Bernardo.