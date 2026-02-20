A rivalidade entre Atlético-MG e América-MG ganha um capítulo decisivo neste domingo, 22. As equipes se enfrentam às 18h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

O confronto coloca frente a frente duas das principais forças do estado em momentos distintos. O Galo, que encerrou a primeira fase com a terceira melhor campanha, precisa construir um resultado positivo em casa.

Já o Coelho, dono da segunda melhor campanha geral, tem a vantagem de decidir a vaga em seus domínios, no Independência, no dia 1º de março. Conforme o regulamento, em caso de igualdade no placar agregado após os dois jogos, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Galo em transição e Coelho estabilizado

O Atlético-MG entra em campo vivendo um momento de transição no comando técnico. Após a saída de Jorge Sampaoli, a diretoria alvinegra agiu rápido e acertou a contratação do argentino Eduardo Domínguez, ex-Estudiantes. No entanto, para este primeiro clássico da semifinal, o time será comandado interinamente pelo auxiliar fixo Lucas Gonçalves. A expectativa é que o Galo adote uma postura ofensiva para fazer valer o fator local e a força da torcida na Arena MRV.

Do outro lado, o América-MG aposta na continuidade e na organização tática. O técnico Alberto Valentim, que assumiu a equipe em meados de 2025 e renovou contrato para a atual temporada, tem em mãos um elenco entrosado. O objetivo do Coelho é suportar a pressão inicial dos donos da casa e explorar a velocidade para levar um bom resultado para o jogo de volta. A equipe se destaca pela solidez defensiva, fundamental em jogos de mata-mata.

Onde assistir

O clássico mineiro terá ampla cobertura de transmissão. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela Globo (TV aberta para o estado de Minas Gerais). Para quem está fora do estado ou prefere assistir via streaming e TV fechada, as opções são o Premiere (pay-per-view para todo o Brasil) e o Globoplay.