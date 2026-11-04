Mark Bellingham, pai dos meio-campistas Jude Bellingham, do Real Madrid, e Jobe Bellingham, do Borussia Dortmund, teve atuação de gala em sua estreia pela seleção inglesa de veteranos, categoria voltada a atletas com mais de 50 anos. O ex-atacante foi a grande figura na vitória elástica por 13 a 1 contra a Irlanda.

Na etapa inicial do confronto, Mark Bellingham balançou as redes seis vezes e distribuiu uma assistência, ajudando a construir a expressiva vantagem de 7 a 0 antes do intervalo. No segundo tempo, o jogador marcou mais uma vez, totalizando sete gols no duelo diante dos irlandeses.

Trajetória esportiva de Mark Bellingham

Apelidado historicamente como o grande goleador das ligas amadoras britânicas, Mark construiu uma longa trajetória no futebol semiprofissional inglês. De acordo com registros da imprensa esportiva, ele passou por mais de 20 clubes regionais e ultrapassou a marca de 700 gols na carreira antes de encerrar sua trajetória no circuito amador.

Com a atuação na categoria master, ele se junta aos dois filhos como o terceiro membro da família Bellingham a defender a equipe nacional de futebol em uma partida oficial.