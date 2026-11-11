Em recuperação de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito sofrida em abril, o meia holandês Xavi Simons, do Tottenham, decidiu investir em sua formação acadêmica. Aos 23 anos, o atleta foi aceito no programa Crossover Into Business, oferecido pela prestigiada universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos.

O curso é voltado para atletas profissionais que buscam desenvolver competências em negócios e gestão corporativa. Com duração semestral e formato remoto, o programa conecta cada participante a mentores matriculados no tradicional MBA da instituição norte-americana.

A iniciativa reflete a intenção de Simons de planejar o período pós-carreira esportiva. Durante passagem recente por Boston, nos Estados Unidos, o meio-campista reencontrou a professora Anita Elberse, acadêmica da instituição com quem mantém diálogo regular desde os períodos em que defendeu as categorias de base do Barcelona e o Paris Saint-Germain.

Com a lesão grave no joelho, o meia holandês perdeu a Copa do Mundo, em que a Holanda foi eliminada nos 16 avos de final para Marrocos. O jovem deve voltar a campo apenas no primeiro trimestre de 2027.