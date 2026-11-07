A eficiência nas substituições definiu o confronto deste sábado, 7, no Elland Road. Pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, o Leeds superou o Tottenham por 1 a 0, graças a um gol de Noah Okafor na reta final da partida. O resultado não apenas encerrou um jejum de vitórias dos donos da casa na competição, mas também provocou uma inversão de posições entre as equipes na tabela de classificação.

Volume de jogo contra objetividade

O cenário tático do duelo foi marcado pelo contraste de propostas. O Tottenham, sob o comando do técnico De Zerbi, deteve o controle da posse de bola, registrando 61% ao longo do jogo. No entanto, a equipe visitante encontrou dificuldades para transformar esse domínio em chances reais, finalizando apenas sete vezes. Do outro lado, o Leeds apostou em ser mais direto e foi consideravelmente mais agressivo: os mandantes finalizaram 16 vezes, embora ambos os times tenham acertado o alvo em quatro oportunidades. O embate também teve seus momentos truncados, refletidos nas 26 faltas marcadas (11 do Leeds e 15 do Tottenham) e nos seis cartões amarelos distribuídos no total, incluindo uma advertência para o treinador do Tottenham.

Okafor decide em dois minutos

O placar permaneceu inalterado até a reta final do segundo tempo, quando as alterações do técnico Farke mudaram o destino do jogo. Aos 77 minutos, Noah Okafor entrou na vaga de Lukas Nmecha. A substituição surtiu efeito imediato: aos 79 minutos, Okafor balançou as redes e garantiu a vitória para o Leeds. O atacante ainda recebeu um cartão amarelo logo na sequência, aos 80 minutos.

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Cenário na tabela e próximos compromissos

Com este resultado, o Leeds chega a 14 pontos e assume a 8ª colocação do Campeonato Inglês. O triunfo traz alívio para a equipe, que, contando este jogo, soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas do torneio. Já o Tottenham estaciona nos 12 pontos e cai para o 10º lugar, vendo o fim de uma sequência positiva que registrava três vitórias e um empate antes deste revés.

As duas equipes voltam a campo pela competição no sábado, 21. O Leeds terá um desafio fora de casa contra o Chelsea, enquanto o Tottenham buscará a recuperação atuando em seus domínios diante do Ipswich Town.