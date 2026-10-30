O meio-campista James Maddison está recuperado do problema físico sofrido no último compromisso do Tottenham e foi liberado para atuar diante do Crystal Palace neste sábado, 31, pelo Campeonato Inglês.

O jogador de 29 anos havia deixado o gramado mancando aos seis minutos do segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea, o que gerou preocupação na comissão técnica londrina quanto a um possível desfalque.

Em entrevista coletiva, o técnico italiano Roberto De Zerbi explicou a situação física do atleta e destacou a relevância de sua presença para o elenco principal antes da partida.

“James está disponível. Esta semana ele não trabalhou como os outros jogadores, mas para amanhã (sábado) ele está disponível e ele é um jogador especial para nós”, afirmou De Zerbi.

Apesar de Maddison ter seguido uma programação com carga de trabalho diferenciada ao longo dos últimos dias, a comissão técnica avaliou que a ausência em algumas atividades táticas não impede seu aproveitamento.