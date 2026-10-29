O Tottenham enfrenta o Crystal Palace neste sábado, 31, e busca encerrar um jejum incômodo na Premier League. Caso vença o duelo, a equipe londrina irá alcançar três vitórias consecutivas no torneio, marca que não atinge há 616 dias. A bola rola a partir das 14h30 (de Brasília) para o confronto.

Sob a gestão do treinador italiano Roberto De Zerbi, o time busca transformar bons desempenhos isolados em regularidade competitiva na tabela. A comissão técnica tem priorizado uma estrutura mais organizada, com ênfase na disciplina tática e na intensidade da pressão ofensiva.

O recorte positivo recente começou a se desenhar após o resultado favorável diante do Coventry City e ganhou força com o triunfo por 2 a 0 contra o Chelsea, disputado em Stamford Bridge. Esses desempenhos indicam ajustes no sistema defensivo, setor que vinha sendo cobrado pela instabilidade nas rodadas anteriores.

O peso do tabu e a busca por consolidação

O intervalo de mais de 600 dias sem atingir três triunfos consecutivos na liga inglesa atravessou passagens de diferentes técnicos e reformulações no elenco. Superar a marca diante de seus torcedores representaria uma virada significativa na mentalidade do grupo para a sequência do torneio.

Para confirmar a evolução contra o rival londrino, a equipe precisará sustentar o equilíbrio entre posse de bola e segurança defensiva, consolidando a recuperação e mantendo a aproximação em relação aos líderes do campeonato.