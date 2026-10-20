O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, revelou que a torcida foi o principal fator para acionar o atacante Dejan Kulusevski nos minutos finais da vitória por 3 a 1 sobre o Coventry City. O jogador entrou em campo aos 87 minutos, marcando seu retorno oficial após 526 dias de ausência decorrentes de uma grave lesão sofrida em maio de 2025.

“Achei que o Kudus estava jogando bem, acho que ele poderia ter terminado a partida, mas pensei no Kulusevski, principalmente por causa dos torcedores. Pensei neles porque esperaram para vê-lo em campo e, nos últimos cinco a dez minutos dos acréscimos, precisávamos do apoio dos torcedores”, iniciou De Zerbi em entrevista coletiva.

“Eles são fantásticos com o Kulusevski e conosco. Eles também sofreram demais nas últimas duas, três, quatro temporadas, não sei ao certo, mas merecem comemorar muitas, muitas vitórias”, finalizou.