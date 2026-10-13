O atacante Richarlison passou a atuar pela equipe sub-21 do Tottenham após ser preterido da lista de inscritos para a disputa da Premier League. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, disputou uma partida contra o Cheltenham Town pelo EFL Trophy nesta terça-feira, 13, e anotou um dos gols do empate em 2 a 2.

Por que o atacante ficou fora da lista principal?

O atacante de 29 anos não foi incluído entre os 25 inscritos do Tottenham para o torneio após o fechamento da janela de transferências. Segundo apuração da BBC Sport, a escolha ocorreu após o jogador manifestar o desejo de buscar novos rumos na carreira, somada a definições administrativas tomadas pela diretoria em conjunto com a comissão técnica.

O afastamento do atleta coincide com um período de instabilidade do time londrino, que enfrenta carência de gols e questionamentos sobre o rendimento de seu ataque na competição nacional. O Tottenham é o vice-lanterna da Premier League.

Sem permissão para atuar na liga inglesa, Richarlison ganha ritmo nas categorias de base enquanto o clube aguarda a reabertura do mercado de transferências para definir seu destino definitivo.