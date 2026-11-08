O Benfica precisou suar até os minutos finais para confirmar o favoritismo diante do Estrela da Amadora neste domingo, 8. Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Português, disputada no estádio José Gomes, os visitantes venceram por 3 a 2, com o gol decisivo saindo já nos acréscimos.

O resultado reflete o domínio estatístico da equipe, mas também a resiliência dos donos da casa, que buscaram o empate em duas ocasiões antes de sucumbirem à quinta derrota consecutiva na competição.

Vantagem inicial e empate na volta do intervalo

A postura tática do Benfica ditou o ritmo da primeira etapa. Com 62% de posse de bola ao longo do jogo e trocando muito mais passes (560 contra 339), os visitantes abriram o placar aos 26 minutos. Gianluca Prestianni balançou as redes após receber assistência de Claudio Echeverri, levando a vantagem de 1 a 0 para o vestiário.

O cenário, no entanto, mudou logo no início do segundo tempo. Aos 48 minutos, o Estrela da Amadora encontrou o caminho do gol com Lovro Zvonarek, que marcou após passe de Rafa Soares, igualando o marcador e esquentando o confronto.

Gol contra e nova reação dos mandantes

Aos 68 minutos, a infelicidade de Bernardo Schappo recolocou o Benfica em vantagem, com o jogador do Estrela da Amadora marcando um gol contra.

Mesmo atrás no placar e sofrendo com o volume ofensivo adversário — o Benfica somou 15 finalizações totais e 10 escanteios na partida —, os donos da casa não se entregaram. Aos 76 minutos, Leandro Antonetti deixou tudo igual novamente, aproveitando a assistência de Joan Jordan, que havia entrado em campo nove minutos antes.

Pressão e decisão nos acréscimos

Na reta final, o Benfica intensificou as ações ofensivas, exigindo que o goleiro Léo Linck trabalhasse, terminando a partida com três defesas registradas. Do outro lado, Samuel Soares não precisou fazer nenhuma intervenção.

A insistência visitante deu resultado aos 49 minutos do segundo tempo. Andreas Schjelderup, que saiu do banco de reservas aos 32 minutos, serviu Vangelis Pavlidis, que marcou o terceiro e garantiu a vitória.

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Com o resultado, o Benfica chega a 28 pontos e segue na 2ª colocação do Campeonato Português, acumulando, contando este, quatro vitórias nos últimos cinco jogos do torneio. Já o Estrela da Amadora, que era o 12º colocado, permanece com 10 pontos e amarga sua quinta derrota seguida na competição.

O Benfica volta a campo no dia 26 contra o Viktoria Plzen, pela Uefa Europa League. O Estrela da Amadora joga no dia 28, quando visita o Vitória de Guimarães pelo campeonato nacional.