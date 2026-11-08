O Braga venceu o Rio Ave por 1 a 0 na tarde deste domingo, 8, no estádio dos Arcos, em Vila do Conde, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Português. O único gol do confronto foi marcado por Ricardo Horta, em cobrança de pênalti na etapa final.
O resultado impulsiona os visitantes na tabela de classificação e complica ainda mais a situação dos donos da casa na luta contra as últimas posições.
Controle sem efetividade e volume visitante
O Rio Ave, comandado pelo técnico Vasco Seabra em um esquema 4-2-3-1, terminou a partida com maior posse de bola (53%) e trocou mais passes (453 contra 379). No entanto, foi o Braga de Franclim Carvalho, postado no 3-4-3, quem ditou o ritmo ofensivo.
Os visitantes finalizaram 13 vezes e cobraram oito escanteios, contra nenhum tiro de canto dos mandantes. Apesar do volume, o Braga acertou o alvo apenas duas vezes, exigindo uma defesa do goleiro van der Gouw.
Do outro lado, o Rio Ave finalizou quatro vezes no total, mas viu o goleiro Bernardo Fontes trabalhar ao fazer três defesas nas três bolas que foram na direção de sua meta.
VAR confirma pênalti e Horta decide
Após um primeiro tempo sem alterações no placar, o lance capital da partida ocorreu na segunda etapa. Aos 19 minutos do segundo tempo, o VAR confirmou um pênalti a favor do Braga. Pouco depois, aos 22 minutos, o jogador Diogo Bezerra, do Rio Ave, recebeu cartão amarelo.
No mesmo minuto, Ricardo Horta foi para a cobrança e converteu, garantindo a vantagem no placar. O Rio Ave tentou responder com uma série de substituições, promovendo as entradas de Francisco Petrasso, Jose Carlos, Brandon Aguilera, Ryan Guilherme e Tamble, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.
Situação na tabela e próximos jogos
Com a vitória, o Braga chega a 17 pontos e ocupa a 8ª colocação no Campeonato Português. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Rio Ave segue estacionado nos sete pontos, na 17ª posição, amargando sua quarta derrota nas últimas cinco rodadas do torneio.
O Braga volta a campo no dia 26, quando recebe o KuPS pela Uefa Conference League. O Rio Ave joga no dia 28, contra o Arouca, pelo Campeonato Português.