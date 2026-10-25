O Nacional da Madeira adotou uma postura defensiva, suportou o volume de jogo adversário e venceu o Braga por 1 a 0 na tarde deste domingo, 25, no Funchal. Em partida válida pela nona rodada do Campeonato Português, os donos da casa precisaram de apenas 28% de posse de bola para garantir o triunfo, encerrando uma dura sequência negativa na competição e impondo mais um tropeço aos visitantes.

Eficiência contra volume de jogo

Atuando em um esquema 5-4-1 sob o comando do técnico João Henriques, o Nacional da Madeira soube ser letal em suas investidas. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Song Min-kyu deu a assistência para Miguel Baeza balançar as redes. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, que confirmou o gol dos mandantes. Do outro lado, o Braga, comandado por Franclim Carvalho, dominava a posse de bola, mas encontrava dificuldades para transformar o controle em perigo real antes do intervalo.

Pressão inofensiva e alívio na tabela

Na volta para o segundo tempo, o Braga promoveu três substituições de uma só vez, buscando reverter o cenário. A equipe visitante terminou o jogo com 72% de posse de bola e 20 finalizações totais, mas a falta de pontaria foi evidente: apenas dois chutes foram na direção do gol, exigindo duas defesas do goleiro Renato Bellucci. O Nacional, que finalizou oito vezes (quatro no alvo, com três defesas do goleiro Bernardo Fontes), segurou o resultado até o apito final em um jogo que registrou dois cartões amarelos para cada lado.

Com o resultado, o Nacional da Madeira chega a sete pontos e ocupa a 15ª colocação, respirando no campeonato após vir de quatro derrotas seguidas (contando este jogo, o balanço recente é de uma vitória e quatro derrotas). Já o Braga estaciona nos 11 pontos, na 9ª posição, amargando sua terceira derrota consecutiva na liga. O Nacional volta a campo no próximo domingo, 1, para enfrentar o Arouca, fora de casa, pelo Campeonato Português. No mesmo dia e pela mesma competição, o Braga recebe o Famalicão.