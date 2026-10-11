Neste domingo, 11, o Rio Ave venceu o Nacional da Madeira por 3 a 2 no estádio dos Arcos, em Vila do Conde, pela oitava rodada do Campeonato Português 2026/27. Mesmo jogando com um a menos desde os minutos iniciais da etapa final, os donos da casa buscaram o resultado positivo através de uma cobrança de pênalti, garantindo pontos importantes na parte inferior da tabela.
Troca de golpes no primeiro tempo
O confronto começou com o Rio Ave controlando a maior parte da posse de bola, que terminou em 56% a favor dos mandantes. No entanto, foram os visitantes que abriram o placar. Aos 32 minutos, N. Kader balançou as redes após receber assistência de Chico Gonçalves.
A resposta do time comandado pelo técnico Vasco Seabra não demorou: aos 39 minutos, Sebastian Clemensen marcou e deixou tudo igual antes do intervalo.
Expulsão, gols rápidos e decisão no VAR
A dinâmica da partida sofreu um abalo aos 54 minutos, quando João Tomé Baptista recebeu cartão vermelho direto, deixando o Rio Ave com dez em campo. Surpreendentemente, os donos da casa passaram à frente logo em seguida, aos 57 minutos, com gol de Diogo Bezerra e assistência de Sebastian Clemensen. A vantagem durou pouco, pois N. Kader marcou seu segundo gol no jogo aos 59 minutos, empatando novamente para o Nacional da Madeira.
O lance que definiu o confronto ocorreu na reta final. Aos 69 minutos, o VAR confirmou um pênalti a favor do Rio Ave. Jalen Blesa foi para a cobrança aos 72 minutos e converteu, selando o 3 a 2. O Nacional, que terminou o jogo com 13 finalizações contra 11 do adversário e cometeu 17 faltas, não conseguiu buscar o novo empate.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com este resultado, o Rio Ave chega a 7 pontos e ocupa a 14ª colocação na classificação, somando agora um balanço de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Já o Nacional da Madeira estaciona nos 4 pontos, na 16ª posição, amargando sua quinta derrota consecutiva na competição.
As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Português no dia 25. O Rio Ave recebe o Famalicão, enquanto o Nacional da Madeira joga em casa contra o Braga.