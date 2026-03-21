O Famalicão recebe o Nacional da Madeira neste sábado (21), no Estádio Municipal 22 de Junho, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Português 2025/26. A partida, marcada para as 08h30 (horário de Lisboa) e 12h30 (de Brasília), coloca frente a frente duas equipes com ambições completamente distintas nesta reta final de temporada: os donos da casa miram a consolidação na parte de cima da tabela, enquanto os visitantes lutam para escapar da zona de rebaixamento.

Famalicão em busca da consolidação

Fazendo uma campanha sólida, o Famalicão ocupa atualmente a 6ª colocação na tabela, somando 42 pontos. Com um retrospecto de 12 vitórias, seis empates e oito derrotas, a equipe comandada por Hugo Oliveira vem embalada por uma excelente sequência. Nos últimos cinco jogos, conquistou três vitórias e um empate, sofrendo apenas um revés. Jogando diante de sua torcida e vindo de um triunfo fora de casa contra o Vitória de Guimarães, o time aposta na solidez defensiva e na eficiência do ataque para somar mais três pontos e seguir na caça às vagas para as competições europeias.

Nacional da Madeira vive drama contra a degola

Do outro lado, o cenário é de pura tensão. O Nacional da Madeira amarga a 16ª posição, com apenas 22 pontos conquistados, colocação que leva ao playoff de rebaixamento. A campanha reflete as dificuldades da equipe na temporada: são cinco vitórias, sete empates e 14 derrotas. A forma recente é um sinal de alerta máximo, já que o time treinado por Tiago Margarido não vence há cinco rodadas, acumulando quatro derrotas e um empate. Para o Nacional, cada jogo é encarado como uma verdadeira final na urgência de evitar a queda para a segunda divisão.

Onde assistir a Famalicão x Nacional da Madeira

Com promessa de um duelo tenso e decisivo, os torcedores poderão acompanhar a partida através de diversas plataformas. No Brasil, a transmissão fica por conta do serviço de streaming Disney+. Em Portugal, o jogo será exibido pelos canais Sport TV. Internacionalmente, a partida estará disponível na beIN SPORTS (França) e na plataforma Megogo.