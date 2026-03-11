A UEFA Europa League chega a um de seus momentos decisivos na temporada 2025/26. Nesta quinta-feira, 12, às 17h (de Brasília), o Ferencváros recebe o Braga na Groupama Arena, em Budapeste, na Hungria. O duelo de ida é válido pelas oitavas de final do torneio continental.

O fator casa a favor dos húngaros

O time húngaro chega para o confronto de mata-mata após uma campanha sólida nos playoffs. A equipe encerrou a fase de liga na 12ª colocação, somando 15 pontos, com um retrospecto de quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota. Jogando diante de sua torcida na capital húngara, o Ferencváros aposta na força de seu sistema defensivo e na eficiência dos contra-ataques para construir uma vantagem no placar agregado.

A força dos Guerreiros do Minho

Do outro lado, o Braga viaja até a Hungria ostentando números superiores e com o moral elevado por ter garantido classificação direta às oitavas. O clube português assegurou a 6ª posição geral na fase anterior com 17 pontos, fruto de cinco vitórias, dois empates e uma derrota. A comissão técnica prega inteligência e concentração para suportar a pressão inicial, destacando a organização tática e a qualidade técnica do elenco para buscar um resultado positivo fora de casa.

Onde assistir a Ferencváros x Braga

No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através da CazéTV.