O Braga visitou o Aarhus nesta quinta-feira, no Cepheus Park, em Randers, e ficou no empate sem gols em partida válida pela terceira rodada da Conference League. Apesar do alto volume ofensivo dos visitantes, a equipe dinamarquesa contou com uma atuação inspirada de seu goleiro para segurar a igualdade no placar.

Ataque contra defesa

O confronto foi marcado por um contraste nas estatísticas. Enquanto o Aarhus, atuando no esquema 3-4-2-1, manteve a maior posse de bola (56%) e trocou mais passes (503 contra 386), foi o Braga, postado no 4-2-3-1, quem levou mais perigo. A equipe portuguesa registrou expressivas 26 finalizações ao longo do duelo, sendo nove delas na direção do gol. No entanto, os visitantes viram o goleiro Mads Hedenstad trabalhar bastante: o titular do Aarhus terminou a partida com nove defesas, garantindo que a rede não balançasse. Do outro lado, o goleiro Bernardo Fontes também foi exigido, realizando cinco intervenções nas 13 tentativas dos donos da casa, que acertaram o alvo em cinco oportunidades.

Faltas e substituições na etapa final

Sem que a pressão se convertesse em gols, a partida teve seu ritmo ditado também pelas faltas. O Braga cometeu 14 infrações contra sete do Aarhus. A arbitragem distribuiu quatro cartões amarelos no total: Barisic, no primeiro tempo, e Travassos, no segundo, foram advertidos pelo lado português. Pela equipe dinamarquesa, Knudsen e Rosler receberam a punição na etapa final. Para tentar alterar o panorama, os dois treinadores utilizaram todas as cinco substituições permitidas, mas o zero não saiu do marcador até o apito final.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Aarhus, que iniciou a rodada na 26ª colocação com um ponto, chega a dois pontos em três jogos na fase de pontos corridos da competição. A equipe dinamarquesa segue sem vencer, acumulando agora dois empates e uma derrota no torneio. Já o Braga soma duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco compromissos pela Conference League.

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O Braga volta a campo no próximo domingo, 8, para enfrentar o Rio Ave, pelo Campeonato Português. Pela Conference League, o time português joga na quinta-feira, 26, contra o KuPS. O Aarhus, por sua vez, terá seu próximo compromisso também no dia 26, quando visita o Brann Bergen, novamente pelo torneio continental.