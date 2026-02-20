Em um confronto de extremos na tabela de classificação, o Benfica recebe o Aves SAD neste sábado, 21. A partida, válida pela 23ª rodada do Campeonato Português, acontece no Estádio da Luz, em Lisboa, às 15h (de Brasília). O duelo coloca frente a frente uma equipe que ainda não sabe o que é perder na liga contra o time que luta desesperadamente para sair da última posição.

Águia busca manter a invencibilidade

O Benfica chega para este confronto ostentando uma campanha sólida e invicta. Ocupando a 3ª colocação com 52 pontos, as Águias somam 15 vitórias e 7 empates, sem nenhuma derrota até o momento. A equipe da casa vive um bom momento de forma e busca transformar o favoritismo em mais uma vitória crucial.

Jogando diante de sua torcida, o objetivo é claro: conquistar os três pontos para se manter na cola dos líderes, pressionando os rivais Porto e Sporting, e continuar sonhando com o título nacional. A consistência defensiva e o ataque eficiente têm sido as marcas registradas do time nesta temporada, transformando o Estádio da Luz em uma fortaleza.

Aves SAD em situação dramática

Do outro lado, o cenário é completamente oposto. O Aves SAD amarga a 18ª e última posição na tabela, somando apenas 8 pontos em 22 jogos disputados. A campanha é preocupante, com apenas uma vitória, cinco empates e 16 derrotas. A imprensa local aponta o mês de fevereiro como decisivo e difícil para a equipe, que enfrenta uma sequência contra os principais times do campeonato.

Enfrentar um dos gigantes do futebol português fora de casa é uma tarefa hercúlea. O time visitante tentará fechar os espaços e explorar possíveis contra-ataques para tentar levar algum ponto de Lisboa, o que seria considerado um resultado heroico dada a disparidade técnica entre os elencos.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo, a transmissão para o Brasil será realizada pelo serviço de streaming Disney+. Em Portugal e internacionalmente, a partida pode ser vista através da BTV (Benfica TV).