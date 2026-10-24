O Casa Pia venceu o Estrela Amadora por 2 a 0 na manhã deste sábado, 24, no estádio José Gomes, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Português. Em um confronto onde os donos da casa tiveram o controle da posse de bola, os visitantes apostaram na eficiência ofensiva e na segurança defensiva para somar os três pontos fora de casa.

Eficiência e goleiro em destaque

Os números da partida ajudam a contar a história do jogo. O Estrela Amadora terminou com 63% de posse de bola e arriscou 18 finalizações no total, sendo seis na direção do gol. No entanto, a equipe mandante viu o goleiro adversário trabalhar: Sequeira realizou seis defesas ao longo do duelo, impedindo que a rede balançasse. Do outro lado, o Casa Pia precisou de menos volume para ser efetivo, finalizando 10 vezes na partida. Aos 31 minutos do primeiro tempo, João Rego abriu o placar para os visitantes, aproveitando a assistência de Mohamed Salah El Boukammiri.

Gol nos acréscimos sela o resultado

Na etapa final, os dois treinadores promoveram diversas substituições para tentar alterar o panorama do jogo. O Estrela Amadora buscou o empate, mas esbarrou na marcação e na atuação do goleiro rival. Já nos acréscimos, aos 47 minutos do segundo tempo, o Casa Pia deu o golpe final. Lawrence Ofori marcou o segundo gol após receber passe de Henrique Araújo, que havia entrado no lugar de Cassiano aos 15 minutos da etapa complementar, definindo o 2 a 0 no placar.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Casa Pia chega a 7 pontos e ocupa a 16ª colocação na tabela de classificação. Já o Estrela Amadora permanece com 10 pontos, no 10º lugar. Contando este jogo, o Estrela amarga sua terceira derrota consecutiva na competição, em uma sequência recente de uma vitória, um empate e três reveses. O Casa Pia, por sua vez, soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Português na próxima semana. O Casa Pia recebe o Sporting na sexta-feira, 30. O Estrela Amadora joga no sábado, 31, fora de casa contra o Moreirense.