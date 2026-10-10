O Santa Clara manteve sua invencibilidade no Campeonato Português ao vencer o Casa Pia por 1 a 0 na tarde deste sábado, 10, no Estádio Municipal de Rio Maior. Em duelo válido pela oitava rodada da competição de pontos corridos, os visitantes aproveitaram a vantagem numérica após uma expulsão no início do segundo tempo e garantiram os três pontos com um gol solitário já nos acréscimos da partida.

Expulsão muda o cenário

O confronto começou com o Casa Pia postado no esquema 4-2-3-1, tentando conter o ímpeto do Santa Clara, que foi a campo no 4-3-3.

A primeira etapa foi de poucas emoções e terminou sem alterações no placar, registrando apenas um cartão amarelo para José Tavares, da equipe visitante.

O cenário da partida, no entanto, mudou drasticamente logo na volta do intervalo. Aos 50 minutos, o VAR entrou em ação para revisar um lance, resultando na alteração de um cartão para o Casa Pia. Na sequência, aos 52 minutos, o zagueiro David Sousa recebeu o cartão vermelho direto, deixando os donos da casa com um jogador a menos.

Domínio e gol no apagar das luzes

Com a vantagem numérica, o Santa Clara assumiu de vez o controle das ações. A equipe visitante terminou o jogo com 62% de posse de bola e 14 finalizações, contra apenas quatro do Casa Pia. Apesar do volume ofensivo, o time esbarrava na falta de pontaria, com apenas dois chutes no alvo durante todo o jogo, exigindo uma defesa do goleiro Ivan Mandić.

Do outro lado, Lucas França também fez uma intervenção. A insistência visitante só foi recompensada no fim. Aos 92 minutos, Joao Vasconcelos, que havia saído do banco de reservas aos 57 minutos para substituir José Tavares, recebeu assistência de Lucas Soares e balançou as redes, definindo o placar.

O jogo ainda teve um final tenso, acumulando um total de oito cartões amarelos distribuídos entre as duas equipes ao longo dos 90 minutos.

Tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Santa Clara chega a 18 pontos e se consolida na 3ª colocação do Campeonato Português, mantendo uma sequência invicta que agora soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Já o Casa Pia vive situação delicada: a equipe permanece no 17º lugar com apenas quatro pontos, amargando sua quarta derrota nas últimas cinco rodadas.

As duas equipes voltam a campo pelo torneio nacional no fim de outubro. O Casa Pia visita o Estrela da Amadora, no dia 24, enquanto o Santa Clara recebe o Benfica, no dia 26.