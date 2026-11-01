O Arouca fez valer o mando de campo e venceu o Nacional da Madeira por 1 a 0 neste domingo, 1º, no estádio Municipal de Arouca, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Português 2026/27. Em um confronto de amplo domínio na posse de bola, os donos da casa definiram o placar no segundo tempo, garantindo mais três pontos na tabela de classificação.
Domínio mandante e minuto decisivo
Apoiado em sua formação 4-2-3-1 sob o comando do técnico Vítor Severino, o Arouca controlou as ações da partida, terminando com 62% de posse de bola e 12 finalizações totais, contra apenas cinco dos visitantes. A postura ofensiva exigiu trabalho do goleiro Renato Bellucci, do Nacional da Madeira, que encerrou o jogo com quatro defesas. Do outro lado, de Arruabarrena precisou intervir apenas uma vez.
Após um primeiro tempo sem gols e sem cartões, a partida ganhou contornos dramáticos aos 64 minutos. O Nacional da Madeira chegou a balançar as redes, mas a arbitragem registrou o gol como anulado. No mesmo minuto, o Arouca respondeu de forma letal: Näis Djouahra serviu Tiago Esgaio, que marcou o único gol do confronto.
O jogo seguiu disputado, com os dois times recebendo dois cartões amarelos cada na etapa final, mas o placar não foi mais alterado.
Situação na tabela e próximos passos
Com o resultado, o Arouca chega a 20 pontos e ocupa a 4ª colocação no campeonato, mantendo uma excelente fase. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias (todas por 1 a 0), um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Nacional da Madeira, comandado por João Henriques, permanece na 15ª posição com sete pontos, amargando sua quarta derrota no mesmo recorte de cinco partidas.
As duas equipes voltam a campo na próxima semana pelo Campeonato Português. Na sexta, 6, o Arouca visita o Famalicão. No sábado, 7, o Nacional da Madeira tenta a recuperação em casa contra o Académico Viseu.