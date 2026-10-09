Reforço para a temporada 2026/27, Gabriel Jesus acumula mais um bom início de temporada por um novo clube.

Contratado pelo Barcelona após diversas baixas no ataque da equipe catalã, o brasileiro já tem dois gols em apenas 41 minutos disputados ao longo de quatros partidas. No próximo sábado, 10, diante do Getafe, caso entre em campo o atacante pode marcar pela terceira vez em seus primeiros cinco jogos e igualar as marcas de passagens por clubes anteriores.

Um dos gols, inclusive, diante da vitória por 5 a 1 contra Feyenoord pela Champions League, ainda rendeu a Gabriel o posto de quarto brasileiro com mais gols na história da competição, com 27, ao lado de Rivaldo, mas com 18 jogos a menos.

No futebol inglês, o início de Jesus também foi marcado pelo impacto imediato nas equipes em que atuou.

No Manchester City, o brasileiro balançou a rede três vezes e deu duas assistências nas cinco primeiras partidas, com uma média de uma participação em gols a cada 58,6 minutos. Pelos Citizens, o atleta foi um dos grandes destaques da era Guardiola. Ao todo, foram 11 títulos oficiais pelo clube, conquistado o campeonato inglês quatro vezes.

Após quase seis anos em Manchester, o atacante brasileiro foi contratado pelo Arsenal, em julho de 2022, para ser uma das referências técnicas da equipe de Mikel Arteta. Repetindo o bom começo pelo novo clube, Jesus registrou uma média de uma participação em gols a cada 72,7 minutos nos primeiros cinco jogos, marcando novamente três gols neste início.

Outro destaque da passagem por Londres é que na última temporada o atacante chegou ao quinto título de campeonato inglês, se tornando o segundo brasileiro com mais títulos de Premier League na história da liga, atrás apenas do goleiro Éderson, com seis no total. Além disso, o atacante é o segundo brasileiro com mais gols na história da competição, com 79, atrás de Roberto Firmino, com 82.

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Na atual temporada, o momento também credencia Jesus a uma vaga na seleção brasileira. Em meio ao início no Barcelona, o treinador Carlo Ancelotti já declarou publicamente que observa o atleta para o futuro. O retrospecto com a camisa amarelinha é um dos pontos que joga a favor.

O atacante é o quarto maior artilheiro da seleção em atividade, com 19 gols em 64 partidas e foi importante na conquista da Copa América 2019, no Brasil, com gols na semifinal contra a Argentina e na final contra o Peru.