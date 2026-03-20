O Heidenheim recebe o Bayer Leverkusen neste sábado, 21, às 11h30 (de Brasília), na Voith-Arena. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Alemão da temporada 2025/26. O confronto coloca frente a frente equipes com realidades opostas: os donos da casa lutam contra o rebaixamento, enquanto os visitantes buscam consolidação na zona de classificação para as competições europeias.

Heidenheim em situação dramática

A situação dos mandantes é crítica. Ocupando a 18ª e última colocação na tabela, a equipe soma apenas 14 pontos, com uma campanha de três vitórias, cinco empates e 18 derrotas. A forma recente reflete o momento conturbado: nos últimos cinco jogos, foram quatro reveses e apenas um empate. Jogando diante de sua torcida, o time precisa de uma sequência quase perfeita na reta final do torneio para ter chances de evitar a queda direta para a segunda divisão.

Bayer Leverkusen de olho na Europa

Do outro lado, o Bayer Leverkusen vive uma realidade mais confortável, mas sem margem para erros. Na sexta posição com 45 pontos, fruto de 13 vitórias, seis empates e sete derrotas, a equipe está na briga direta por vagas continentais, visando o G-4 para alcançar a Liga dos Campeões. No entanto, o retrospecto recente mostra instabilidade, com uma sequência de resultados irregulares nos últimos compromissos. Vencer o lanterna é tratado como obrigação para não perder contato com o pelotão de elite.

Onde assistir ao duelo

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pela SportyNet, Canal GOAT ou pelo OneFootball.