O Paris Saint-Germain confirmou seu favoritismo e goleou o Le Havre por 5 a 1, de virada, na tarde desta sexta-feira, 30, no estádio Océane. Em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Francês, os donos da casa chegaram a abrir o placar, mas não resistiram ao amplo domínio dos parisienses, que contaram com uma atuação histórica de Achraf Hakimi para construir o resultado elástico e manter a ponta da tabela.

Susto inicial e resposta rápida

O confronto começou com o Le Havre, armado no esquema 3-4-2-1 pelo técnico Digard, surpreendendo o líder. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Josh Maja balançou as redes após assistência de Rayan Fofana. No entanto, a vantagem durou pouco. Impondo seu ritmo e controlando 71% da posse de bola ao longo do jogo, o Paris Saint-Germain chegou ao empate aos 26 minutos com Mika Godts, que marcou após passe de Achraf Hakimi.

A pressão visitante surtiu efeito imediato. Apenas dois minutos depois, aos 28, o próprio Hakimi anotou o gol da virada, servido por Senny Mayulu. O lance contou com a revisão do VAR, que confirmou o gol do Paris Saint-Germain, levando a equipe para o intervalo com a vantagem no placar.

O show de Achraf Hakimi

Na volta para o segundo tempo, o domínio do time comandado por Luis Enrique se transformou em goleada. Aos 55 minutos, Hakimi marcou o terceiro do PSG. Aos 62, foi a vez de Senny Mayulu deixar o dele, aproveitando mais uma assistência do inspirado Hakimi. O grande nome do jogo coroou sua atuação aos 69 minutos, anotando seu terceiro gol na partida e fechando o placar em 5 a 1.

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Com a vitória assegurada e 15 finalizações totais na partida (sendo 10 no gol), o técnico Luis Enrique substituiu Hakimi aos 71 minutos, promovendo a entrada de David Boly. Do outro lado, o Le Havre tentou mexer na equipe com cinco substituições na etapa final, mas não conseguiu reagir, exigindo quatro defesas do goleiro Safonov. O goleiro Bodart, dos donos da casa, terminou o jogo com cinco defesas realizadas.

Situação na tabela e próximos compromissos

O resultado consolida os momentos opostos das equipes no Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain segue na 1ª colocação, agora com 20 pontos, e acumula uma sequência perfeita de cinco vitórias consecutivas em seus últimos cinco jogos na competição. Já o Le Havre permanece na 18ª posição com apenas dois pontos, amargando sua quinta derrota seguida no torneio.

O Paris Saint-Germain volta a campo na próxima terça-feira, 3, quando visita o Villarreal pela Champions League. O Le Havre, por sua vez, tenta a recuperação no domingo, 8, jogando em casa contra o Lorient, pelo Campeonato Francês.