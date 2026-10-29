O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, abordou o momento físico de sua equipe e relativizou o impacto das recentes baixas médicas no elenco. Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, 29, o treinador espanhol avaliou o cenário enfrentado pelo clube francês na temporada da Ligue 1 e competições continentais.

“A questão das lesões foi importante durante os anos em que trabalhamos como treinadores, mas há situações em que certos jogadores são mais resistentes a lesões, enquanto, para outros, elas são mais recorrentes, seja por causa do físico ou pela capacidade de realizar esforços muito intensos”, iniciou Luis Enrique.

“É algo difícil de controlar. Acredito que, ao longo de toda a minha carreira como treinador, conseguimos controlar isso. Há momentos melhores e piores, mas estou satisfeito com o trabalho que buscamos realizar. Ainda assim, é sempre um desafio. As lesões fazem parte do futebol de alto nível e são difíceis de controlar”, complementou.

Quais atletas enfrentam problemas físicos no elenco?

O Paris Saint-Germain tem lidado com ausências graduais de peças centrais da equipe titular. Nomes relevantes da estrutura tática, a exemplo de Ousmane Dembélé, Marquinhos e Khvicha Kvaratskhelia, vêm demandando atenção especial dos preparadores e fisioterapeutas nas últimas semanas de atividade.

Mesmo diante do acúmulo de compromissos no calendário europeu, Luis Enrique reiterou a confiança nas opções de reposição e na profundidade do plantel parisiense para sustentar o rendimento em campo.