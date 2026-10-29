O jovem atacante Tornike Kvaratskhelia, de 16 anos, foi o grande protagonista da vitória por 3 a 0 do Dínamo Tbilisi sobre o Copenhague, válida pela UEFA Youth League. Irmão mais novo de Khvicha Kvaratskhelia, destaque do Paris Saint-Germain, o jovem prestou uma emocionante homenagem no duelo.

Tornike comandou o setor ofensivo do clube georgiano durante o confronto em Tbilisi. Ele abriu o placar logo aos 4 minutos da primeira etapa, participou diretamente do segundo tento com uma assistência para Sandro Mikautadze aos 26 e fechou a conta aos 51 minutos da etapa final. Ao balançar as redes, o atleta reproduziu o estilo e a celebração icônica de Khvicha para demonstrar apoio fraterno.

Situação de Khvicha no PSG

A homenagem surge em um momento delicado para a família Kvaratskhelia. O atacante do Paris Saint-Germain passou por cirurgia recentemente por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Segundo comunicado do PSG, o jogador passou por intervenção cirúrgica no hospital Aspetar, em Doha, no Catar. O atleta, inclusive, deve ser desfalque na equipe comandada por Luis Enrique pelo restante da temporada.