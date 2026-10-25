O Olympique de Marseille passou por um grande susto para garantir os três pontos neste domingo (25). Jogando no Vélodrome, a equipe abriu uma confortável vantagem de quatro gols, mas viu o Le Havre reagir de forma contundente na reta final. A vitória por 4 a 3, válida pela oitava rodada do Campeonato Francês, só foi confirmada após o VAR revisar um lance nos acréscimos e apontar que não houve pênalti para os visitantes.
Eficiência e goleada encaminhada
A partida começou com o Olympique M. ditando o ritmo no placar, mesmo com o Le Havre terminando o jogo com maior volume ofensivo (20 finalizações totais contra 11 dos mandantes). Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, CJ Egan-Riley abriu o marcador após assistência de Emerson Palmieri. Aos 33, Timothy Weah ampliou. Na volta do intervalo, a equipe do técnico Bruno Genesio parecia ter liquidado a fatura: Igor Paixão, com passe de Amine Gouiri, fez o terceiro aos cinco minutos, e Himad Abdelli marcou o quarto aos dez. Os números refletem a precisão cirúrgica dos donos da casa: das cinco finalizações no gol que a equipe teve em todo o jogo, quatro balançaram as redes.
Reservas incendeiam o jogo e VAR decide no fim
O cenário mudou drasticamente com as substituições promovidas pelo técnico Digard no Le Havre. Aos 32 minutos da etapa final, Josh Maja, que havia saído do banco, descontou de pênalti. Aos 41, Lamine N’Diaye, outro reserva, fez o segundo. A pressão aumentou quando Maja marcou novamente aos 44, aproveitando assistência de Kaito Mizuta — mais um jogador que entrou no segundo tempo. O Le Havre foi para o tudo ou nada, recebendo três cartões amarelos na reta final da partida. Aos 51 minutos, o clímax: um lance de pênalti a favor dos visitantes foi revisado pelo VAR, que concluiu não ter havido a infração, selando o placar e a vitória mandante.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Olympique de Marseille chega a 12 pontos e sobe para a 8ª colocação na tabela. A equipe engata sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Francês, somando três triunfos e duas derrotas nos últimos cinco jogos do torneio. Já o Le Havre vive situação dramática: segue na 18ª posição com apenas dois pontos e amarga sua quarta derrota seguida na competição, com um balanço de nenhuma vitória, um empate e quatro reveses na sequência recente. O Olympique de Marseille. volta a campo no domingo, 1, contra o Toulouse, pelo Francês, antes de encarar o Bayer Leverkusen na quinta-feira, 5, pela Europa League. O Le Havre buscará a recuperação na sexta-feira, 30, quando recebe o Paris Saint-Germain.