Em meio a um cenário de instabilidade financeira e de resultados na Ligue 1, o atacante brasileiro Igor Paixão declarou estar disposto a aceitar uma redução salarial para colaborar com o Olympique de Marseille, caso a diretoria do clube francês considere a medida necessária.

Apesar da manifestação favorável, o atleta pontuou que os dirigentes ainda não iniciaram conversas a respeito de um corte nos vencimentos.

“Se conversei com o clube para reduzir meu salário? Não, não, eles não discutiram redução de salário comigo. Se for preciso reduzir o salário para ajudar o clube, é a melhor coisa a se fazer”, afirmou, em entrevista ao programa Canal Football Club, da emissora Canal+. “E depois, em seguida, aumentá-lo. Basta ter uma conversa e decidir a melhor maneira de fazer isso”.

O clube francês trabalha com a meta de arrecadar pelo menos 75 milhões de euros antes de julho de 2027 para equilibrar suas finanças. Mesmo diante do assédio recente de equipes estrangeiras, a prioridade foi manter o atacante no elenco de Marselha.

Igor Paixão tem contrato com o Olympique de Marseille até junho de 2030.